الاغتيالات المتكررة: رسالة إسرائيلية استعراضية

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أفادت مصادر متابعة "ان احدى اهداف اسرائيل الحالية هو الحفاظ على زخم "انجازاتها"، لذلك فهي تقوم بعمليات ليس لها قيمة ميدانية من اجل اظهار انها لا تزال تحقق إنجازات كما اليوم الاول من المعركة".وتقول المصادر "ان اسرائيل تقوم بإغتيالات لعناصر من "حزب الله" ليس لديهم اي مسؤوليات مباشرة، ان كان في الجنوب او في المناطق الاخرى للقول انها مستمرة في مسار تصفية القيادة، كذلك تقوم اسرائيل بنشر مقاطع مصورة لا تقدم اي انجاز على الاطلاق".وترى المصادر"انه بناء على ذلك، قد يكون ما حصل في البترون من باب الاستعراض ومشابها لما حصل امس من خلال عرض فيديو لاسير سوري تم اعتقاله قبل اشهر ليتبين انه راع".