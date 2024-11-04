مسيّرة استهدفت منزلا في زوطر الشرقية... وقصف مدفعي متقطع طال هذه البلدات الجنوبية

تعرضت مدينة بنت جبيل وبلدات مارون الراس ويارون وعيترون، لقصف مدفعي معاد متقطع، فيما تشهد قرى القطاعين الغربي والاوسط هدوءا حذرا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".



Advertisement واستهدفت مسيّرة معادية قرابة العاشرة والنصف من قبل الظهر، بصاروخ موجّه منزلا في بلدة زوطر الشرقية، وذلك بعد اقل من نصف ساعة على غارة نفذها الطيران الحربي المعادي ايضا على البلدة.

وشن الطيران الحربي ليلا، سلسلة غارات استهدفت بلدات الطيري وكونين وعيناتا.



تزامن ذلك، مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات حامين وكونين والطيري في قضاء بنت جبيل.

واستهدفت الغارات المعادية بلدات رشكنانية، قانا، وصديقين.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة الغسانية.

وأغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة عربصاليم في منطقة اقليم التفاح بعد منتصف الليل، ما أدى الى سقوط 3 شهداء هم: عبد الله علي مقلد، أحمد علي حمود ومصطفى قبلان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور ، وبدأت سحب الدخان تندلع من المنطقة المستهدفة.

كما استهدف الطيران الحربي المعادي منزلا عند أطراف بلدة برج رحال، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وما زالت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" تبحث عن مفقودين بين الركام وأنقاض المبنى المستهدف في بلدة البازورية مساء أمس.