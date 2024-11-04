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لبنان

بيان من التوحيد العربي... وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-11-2024 | 02:39
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استنكرت أمانة الإعلام  في حزب "التوحيد العربي"  في بيان "التعرض لعائلة من النازحين في بلدة بعقلين بالضرب والإهانة من بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الا انفسهم والذين يسعون الى فرض واقع مخالف لطبيعة البلدة".
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واعتبرت "هذه التصرفات في حق اهلنا النازحين وعوائلهم وابنائهم لا تمت إلى أصالة أهالي الجبل المشهود لهم في تكريم الضيف والذين اندفعوا بحميّة وعفوية وبدافع انساني ووطني لمساعدة ومؤازرة ومعاونة واستقبال اشقائهم النازحين من الجنوب ومن البقاع ومن الضاحية الجنوبية لبيروت جراء العدوان الصهيوني على لبنان".
وطالبت الأجهزة الامنية والعسكرية بالضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العودة إلى زمن الميلشيات وإلى الأمن الذاتي"، ولفتت إلى أن "السلم الأهلي والأمن والاستقرار في البلاد لا يكون بعودة لغة التهديد والتحريض والشماتة والتعرّض للنازحين وإقامة الحواجز في بعض المناطق"، مؤكدة أننا "سنكون الى جانب كل من يعمل لمساعدة وحماية النازحين والمحافظة بالتالي على كرامتهم، فكرامتهم من كرامتنا، وجميعنا صف واحد في مواجهة العدوان الصهيوني وجميعنا في مركب واحد".
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