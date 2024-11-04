اعتصام أمام مدرسة خريبة الجندي - عكار

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نفّذ أهالي و طلاب مدرسة خريبة الجندي الرسمية اعتصاما امام مدخل المدرسة احتجاجًا على نقل طلابهم إلى مدارس أخرى بدوام مسائي ما يكلف الأهالي معاناة إضافية وكلفة مالية للنقليات.شارك في الاعتصام لجان الاهل وفاعليات بلدة خريبة الجندي وإمام المسجد مروان الزعبي الذي وصف "الخطة التربوية بمحاولة لإفشال العام الدراسي وحرمان أبنائنا من التعلم"، داعيا إلى "التراجع عنها".يذكر أن المدرسة فيها 800 طالب من البلدة والبلدات المجاورة.