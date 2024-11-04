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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال عدلون وعدد من المناطق المجاورة

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:11
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترال عدلون، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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