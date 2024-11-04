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لبنان
مولوي يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة ظهرًا
Lebanon 24
04-11-2024
|
03:22
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يعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، ظهرًا في مكتبه في الوزارة، لمتابعة التطورات الأمنية في ظل استمرار الإعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
على أن يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.
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