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لبنان

"نطلب منك وقف سفك الدماء"... لبناني يحرج ترامب في لقاء انتخابي في ميشيغان (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:37
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تعرض المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب لموقف محرج أثناء زيارته للجالية اللبنانية بولاية ميشيغان، حيث يسعى للحصول على دعمها في مواجهة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.


وخلال اللقاء طالب صاحب مطعم يدعى ألبرت عباس، وهو لبناني مغترب، بوقف ما أسماه "محو فلسطين" على يد اسرائيل، إضافة إلى دعوته لوقف العدوان على لبنان.
وقد عبر عباس عن قلقه من الأوضاع في فلسطين ولبنان قائلا: "لا أستطيع أن أقف صامتا اليوم، أمام محو فلسطين، ونحن نطلب منك وقف سفك الدماء، بالإضافة إلى وقف الحرب على بلدنا لبنان".
 
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بدوره، أشار ترامب إلى ضرورة إنهاء "الصراع الإسرائيلي اللبناني"، مضيفا: "أعرف الكثيرين من لبنان وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته".
وقد جاءت تصريحات ترامب أمام جمهور يتضمن أمريكيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان، التي تعتبر ولاية متأرجحة في الانتخابات.
ويقدر عدد الأميركيين العرب بحوالي 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة في الولايات المتحدة، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي.

وتعد الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية في البلاد. ويشكل الناخبون العرب كتلة تصويتية مهمة في ولاية ميشيغان، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد مستقبل السباق إلى البيت الأبيض. (روسيا اليوم)

لبنان

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