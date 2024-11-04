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لبنان

ميقاتي باشر عقد لقاءات ديبلوماسية في إطار دعم موقف لبنان لوقف عدوان إسرائيل

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:07
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باشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية في السرايا اليوم في اطار دعم الموقف اللبناني لوقف العدوان الاسرائيلي.
 
وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير الخارجية والمغتربين  عبدالله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال.
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واعلنت دو وال بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس للتعبير عن دعم الاتحاد الاوروبي، وشددنا  على ضرورة وقف  فوري لاطلاق النار. وشرحنا مختلف الوسائل التي ندعم فيها لبنان من خلال المساعدات الإنسانية والدعم المالي والإنساني والسياسي. وتطرقنا أيضا لموضوع التربية والتعليم وضرورة تأمين التعليم لجميع الاولاد الموجودين في لبنان، وعرصنا أيضا لأهمية الاصلاحات، وبما أن  عملية  إعادة الأعمار  يمكن ان تبدا عاجلا ام اجلا  فيلزمها قطاع مصرفي يعمل بشكل جيد مع القيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد".
 
واستقبل رئيس الحكومة  سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان وتم البحث في التطورات الحاصلة.
 
وكان الرئيس ميقاتي استقبل صباحا المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
 
 
 
 
 
 
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