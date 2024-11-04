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لبنان
بالصورة- شاهدوا حجم الدمار في البيت المستهدف ببرج رحال
Lebanon 24
04-11-2024
|
04:14
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً صباح اليوم عند أطراف بلدة برج رحال في صور.
ووثقت صورة حجم الدمار الذي لحق بالمنزل المستهدف.
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