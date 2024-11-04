جلسة مرتقبة للحكومة.. إليكم جدول الأعمال المُقترح

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في سلسلة مواضيع ضرورية.

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