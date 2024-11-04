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لبنان

جلسة مرتقبة للحكومة.. إليكم جدول الأعمال المُقترح

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:54
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في سلسلة مواضيع ضرورية.
للإطلاع على البنود المطروحة المتعلقة بالمواضيع الضرورية.. إضغط هنا
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لبنان

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