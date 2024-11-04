أبي رميا تفقد انطلاق العام الدراسي في مدارس أهمج: نؤكد ترسخنا بأرضنا وحقنا في تربية الأجيال

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تفقد النائب سيمون ابي رميا انطلاقة السنة الدراسية في المدارس الرسمية، فزار متوسطة اهمج الرسمية المختلطة وثانوية اهمج الرسمية واجتمع مع المديرتين ثناء ابي سمعان ضاهر ونينا منصور والأساتذة والفريق الاداري.ووجه ابي رميا "تحية إجلال وتقدير للجسم التعليمي الذي يتابع رسالته بالرغم من الحرب خاصة المدراء الذين حولوا مدارسهم إلى مراكز إيواء لاستقبال المهجّرين اللبنانيين، وفي نفس الوقت فتحوا ابواب المدارس لاستقبال التلامذة اليوم".وقال: "اعرف مدى الجهد الذي تتكبّدوه لإدارة هذه الأزمة. اليوم هو تأكيد على ترسخنا بأرضنا وتشبّثنا بحقّنا بتربية الأجيال الصاعدة من اجل ديمومة لبنان وفرادته في هذا الشرق كي يبقى منارة إشعاع ثقافي".