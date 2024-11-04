اجتماع لعمال بلدية الميناء لبحث الأزمة المعيشية والمستحقات المتأخرة

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وأكد رئيس الاتحاد، النقيب شادي السيد، أن العمال وشرطة البلدية يواجهون ظروفًا معيشية صعبة ومتواصلة، داعيًا القائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي إلى معالجة الوضع المالي المتدهور. وطالب بتسديد المستحقات المتأخرة للبلدية ورفع نسبة الجباية لتحسين الأوضاع.وأضاف السيد أن عمال وشرطة البلدية ليسوا دعاة تعطيل أو إضراب، بل يسعون لتحقيق استقرار معيشي في ظل الضغط المتزايد مع أزمة النزوح. وأشار إلى ضرورة صرف سلفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ووزارة المال لتلبية الاحتياجات الملحّة.وفي ختام حديثه، طالب وزير الأشغال العامة والنقل بتقديم "هبة" من مرفأ طرابلس لدعم بلدية الميناء، مهددًا بالتصعيد الأسبوع المقبل إذا لم تُسدد الرواتب.بدوره، دعا نقيب عمال بلديات الميناء أحمد المرسلي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي إلى الإسراع في تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل، مشيرًا إلى أن العمال لن يصبروا طويلاً أمام الضغوط المعيشية الخانقة، مع إعطاء مهلة حتى الأسبوع المقبل لحل الأزمة.