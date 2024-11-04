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لبنان

مولوي: أمن بيروت جزء لا يتجزأ من أمن لبنان

Lebanon 24
04-11-2024 | 05:41
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عُقد لقاء جمع فاعليات بيروتية في منزل رئيس بلدية بيروت، عبدالله درويش، بحضور وزير الداخلية بسام المولوي.

وناقش الحاضرون سبل تعزيز الأمن الاجتماعي لأهالي بيروت وساكنيها، وضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتحسين إنارة الطرق ونظافة الشوارع.
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وأكد الوزير المولوي على متابعته اليومية وحرصه على أمن العاصمة وأهلها، معتبرًا أن "أمن بيروت هو جزء لا يتجزأ من أمن جميع المناطق اللبنانية". كما أشاد بتعاون الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى العمل المتواصل لتوفير أماكن مناسبة لاستقبال النازحين القادمين إلى بيروت بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المولوي: "ستبقى وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة في خدمة المواطنين"، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

بدوره، شكر درويش الوزير مولوي والمحافظ عبود وجميع الحاضرين، مثمنًا هذا اللقاء "الأخوي" الهادف إلى مناقشة قضايا العاصمة واحتياجاتها المتزايدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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