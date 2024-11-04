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لبنان
عصف غارة مفاجئة ألحق أضرارا جسيمة ببلدية دورس
Lebanon 24
04-11-2024
|
05:48
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تعرضت بلدية دورس لأضرار مادية بالغة نتيجة انفجار غارة معادية أصابت منزلًا مقابلًا لمبنى البلدية، غير مدرج ضمن الأبنية المحددة في الإنذار الأخير. وتزامن الهجوم مع عمل أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية على إعداد لوائح النازحين والسكان الصامدين لتقديمها إلى مجلس الجنوب بهدف تأمين مساعدات غذائية.
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وأفاد شهود بأن مبنى البلدية، الواقع على بُعد 300 متر من الموقع المستهدف، تلقى موجة الانفجار التي تسببت بأضرار كبيرة، إذ تضررت المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات، كما تضررت آليات البلدية المركونة في باحتها، والتي كانت تؤدي دورًا حيويًا في فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتوصيل المياه، ورفع النفايات.
وأشار رئيس اتحاد بلديات بعلبك، شفيق قاسم شحادة، إلى أن "الأضرار التي لحقت بالمبنى وآلياته ستؤثر بشكل مباشر على الخدمات البلدية، في ظل غياب الإمكانيات المالية اللازمة للإصلاح نتيجة تأخر تحويل المستحقات المحتجزة لدى وزارة المال عن عامي 2022 و2023"، مؤكدًا أن غياب الدعم المالي سيعيق البلدية عن تلبية احتياجات المواطنين الصامدين في البلدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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