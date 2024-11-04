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لبنان

بصلية صاروخية كبيرة.. قاعدة ميرون الإسرائيلية في مرمى صواريخ "الحزب"

Lebanon 24
04-11-2024 | 05:56
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الإثنين قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة.
 
وقال في بيان آخر أنّه استهدف عند الساعة 11:45 مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة ‏كبيرة.
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