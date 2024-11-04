بصلية صاروخية كبيرة.. قاعدة ميرون الإسرائيلية في مرمى صواريخ "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الإثنين قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة.

وقال في بيان آخر أنّه استهدف عند الساعة 11:45 مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة ‏كبيرة.