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لبنان

في السرايا.. جلسة لمجلس الوزراء صباح الأربعاء

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:08
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يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الأربعاء المقبل 6 تشرين الثاني عند الساعة 11 صباحاً، في السرايا الحكومي.
 
 
 
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