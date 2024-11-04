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لبنان

لجنة الأهل في مدرسة ميّ الأولى بطرابلس طالبت بإخلاء المدرسة من النازحين

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:11
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أعلنت لجنة الأهل في مدرسة ميّ الأولى الرسمية للبنات في طرابلس عن استنكارها الشديد للوضع الذي تعانيه المدرسة، ورفضها القاطع لنقل الطالبات إلى مدارس أخرى بعيدة عن أماكن سكنهن. وأوضحت اللجنة في بيان أن إبقاء المدرسة مشغولة لأغراض غير تعليمية "يعيق بدء العام الدراسي للطالبات ويهدد حقهن في التعلم".
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وأكدت اللجنة أنها اختارت تسجيل الطالبات في هذه المدرسة تحديدًا، نظرًا لقربها من مساكنهن وملاءمتها بيئيًا للتعليم، مشيرةً إلى أن الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف النقل الإضافية.

وأعربت اللجنة عن رفضها استخدام المدرسة لإيواء النازحين السوريين، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول، وأن تواجد النازحين في المدرسة أدى إلى أضرار في المرافق الدراسية من تخريب للمراحيض والأبواب وبعض المقاعد. وشددت على ضرورة إعادة المدرسة إلى غرضها الأساسي، وهو تعليم الطالبات.

واستنادًا إلى تصريحات وزير التربية الأخيرة، طالبت اللجنة بإخلاء المدرسة فورًا من النازحين ونقلهم إلى أماكن مخصصة لهم بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبرةً أنه من غير المقبول تحميل الأسر تكاليف إضافية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بسبب تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ توجيهات الوزارة.

وختمت اللجنة بتهديدها بخطوات تصعيدية، من ضمنها تنظيم احتجاجات أمام المنطقة التربوية في طرابلس وصولًا إلى إغلاقها التام، إذا لم تُستجب لمطالبهم. ودعت وزارة التربية والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لضمان عودة الطالبات إلى صفوفهن في أقرب وقت ممكن. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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