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لبنان

الجيش الإسرائيليّ يزعم إغتيال أحد قادة قوّة "الرضوان"... هذه هويّته

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:34
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زعم جيش العدوّ الإسرائيلي إنه اغتال رياض رضا غزاوي القائد في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله".
 
 
 
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