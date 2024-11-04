متى ستنتهي الحرب في لبنان؟.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ

بعد فشل الهدنة المؤقتة التي سعت واشنطن لإبرامها بين حزب الله وإسرائيل بسبب الشروط "التعجيزية" التي فرضتها إسرائيل، توقع مسؤول إسرائيلي التوصل لإتفاق إنهاء الحرب في لبنان خلال أسبوعين أو العمل على اتفاق يشبه اتفاق الهدنة 1949.

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وتنص هدنة 1949 بين لبنان وإسرائيل على أن يتعهد الجانبان اللبناني والإسرائيلي بالتقيد بدقة بالأمر الصادر عن مجلس الأمن بعدم اللجوء للقوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين، وبامتناع الجانبين عن اتخاذ أي عمل عدائي ضد شعب الجانب الآخر أو قواته وأن يُحترم احتراما كاملاً حق كل طرف في أمنه وحريته من الخوف من هجوم تشنه عليه قوات الجانب الآخر المسلحة. (العربية)