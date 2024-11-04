سفير بلجيكا: نواصل العمل وندعو لوقف فوري لإطلاق النار

Advertisement

استقبل وزير الإعلام زياد المكاري السفير البلجيكي الجديد أرناوت بويلس Arnout Pauwels الذي لفت بعد اللقاء الى انه مضى على وجوده في لبنان ثلاثة اشهر، واكد ان "الروابط بين لبنان وبلجيكا قوية تاريخيا ونريد مواصلة العمل على إبقائها في حال جيدة"، وقال: "تمر بلادكم بأوقات عصيبة للغاية ونحن نحاول أن نكون متحدين، فمواقفنا واضحة جدا في هذا الصدد حول ضرورة احترام حقوق الإنسان الدولية من قبل جميع الأطراف".اضاف: "لقد نددنا بإطلاق النار الإسرائيلي على اليونيفيل ونحن نواصل العمل وندعو لوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك عملنا على توصيل المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، ويجب أن يكون هناك نظام توزيع جيد لهذه المساعدات داخل البلاد حتى تصل إلى مراكز الايواء"، ولفت الى انه منبهر "بقدرة المجتمع اللبناني على استيعاب صدمة هائلة، فمليون شخص هربوا في غضون ساعات قليلة وبضعة أيام، والى الآن تمكنت البلاد من تشكيل جبهة ضد هذا الامر. انما بدأت الأمطار بالهبوط وسيصبح الأمر صعبا للغاية".ورأى انه في ضوء "الوضع الإنساني الكارثي والأمني في البلاد الآن، المطلوب وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي وهذا يعني احترام سيادة البلاد من قبل كل الأطراف واحترام الحقوق الإنسانية الدولية، لذلك علينا حماية السكان المدنيين وعمال الإنقاذ والنظام الصحي".وعن السياسة الداخلية في لبنان، اشار الى انه "يجب أن تكون هناك إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية جزءا منها، ونحن نتابع ذلك باهتمام، لكننا نعلم أيضا أن هناك حاجة إلى إصلاحات داخلية وهذا أيضًا يتطلب من الشعب اللبناني والسياسيين القيام بذلك ونحن نتابع ذلك باهتمام كبير". (الوكالة الوطنية للإعلام)