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لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة دشن مشروع "كنف3" في طرابلس

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:54
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع "كنف٣" للعام ٢٠٢٤، بالتعاون مع جمعية "الأيادي البيضاء" في مدينة طرابلس ويهدف الى توزيع قسائم شرائية للحصول على كسوة الشتاء من محال تجارية متعاقد معها، ويستفيد منه ١٦  ألف طفل يتيم ومن ذوي الهمم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر حاجة من المجتمع اللبناني المضيف والنازح من مختلف المناطق. وافتتح المشروع بإفادة ما يقارب عن ٣٠٠ طفل يتيم من القاطنين في محافظة عكار. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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