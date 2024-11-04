خلال يوم... كم ارتفع عدد سكان بيروت؟

أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أنّ "عدد سكان بيروت ارتفع خلال يوم أو يوم ونصف 50%"، وقال إنّ "هذا الأمر خلق ضغطاً على الخدمات العامة".

وأضاف ياسين لـ"الجديد": "يوجد 250 الف نازح في مراكز الايواء ونحو 900 الف نازح في المنازل".