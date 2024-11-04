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لبنان

خلال يوم... كم ارتفع عدد سكان بيروت؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:52
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أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أنّ "عدد سكان بيروت ارتفع خلال يوم أو يوم ونصف 50%"، وقال إنّ "هذا الأمر خلق ضغطاً على الخدمات العامة".
 
 
وأضاف ياسين لـ"الجديد": "يوجد 250 الف نازح في مراكز الايواء ونحو 900 الف نازح في المنازل".
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