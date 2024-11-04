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لبنان

سقوط إصابات... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة عبا

Lebanon 24
04-11-2024 | 07:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منزلاً في بلدة عبا.
 
 
وأشارت المعلومات الأوليّة إلى سقوط إصابات.
 
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