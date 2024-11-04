بري استقبل قائد الجيش في عين التينة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون ،حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات الأمنية والعسكرية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان .كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع وملف النازحين وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية.وقال رئيس اللجنة، في بيان: "تداولنا بالأوضاع الراهنة على الصعيدين المالي والسياسي، وهناك ضرورة لمراجعة ارقام الموازنة من قبل الحكومة وسنتابع هذه المسألة مع رئيس الحكومة ووزير المالية".اضاف: "اما في السياسة ،فالإرادة الوطنية قادرة على إحداث الخرق في جدار الأزمة الداخلية. وهذا ما نسعى اليه مع الجميع وفي طليعتهم دولة الرئيس بري".