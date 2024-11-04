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لبنان

المكاري استقبل الحلبي وبحثا في شؤون عامة

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:15
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 استقبل وزير الاعلام  زياد المكاري، في مكتبه بعد ظهر اليوم، وزير التربية عباس الحلبي.
 
وتم التداول في الشؤون العامة، سيما مصير العام  الدراسي وأوضاع النازحين وشؤون حكومية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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