المكاري استقبل الحلبي وبحثا في شؤون عامة

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري، في مكتبه بعد ظهر اليوم، وزير التربية عباس الحلبي.

وتم التداول في الشؤون العامة، سيما مصير العام الدراسي وأوضاع النازحين وشؤون حكومية. (الوكالة الوطنية للإعلام)