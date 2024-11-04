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لبنان

القاء القبض على مطلوبين في بيروت والشمال.. هذا ما كان بحوزتهم

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:16
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 8 أشخاص وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ع.ا.) و(ع.م.) و(ح.ج) في الضاحية الجنوبية لإقدامهم على سرقة منازل ومحلات تجارية بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي غارات على المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى تعاطيهم المخدرات.
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- وقيف المواطن (م.م.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لارتكابه نحو 30 عملية سرقة في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في منزله كمية من المسروقات.
-توقيف السوريَّين (ح.س.) و(ا.م.) في منطقة وطى المصيطبة – بيروت لحيازتهما كمية من المخدرات المعدّة للترويج، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – الشمال المواطنَين (ع.ع.) و(خ.خ.) لحيازتهما كمية كبيرة من المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
ولفتت القيادة إلى أنّه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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