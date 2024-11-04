بعد تحذيره لإسرائيل... إليكم ما قصفه "حزب الله" اليوم بالصواريخ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، تمّ قصف مستوطنة يسود هامعلاه بصلية ‏صاروخية".‏



Advertisement كما أشار "الحزب" في بيان آخر، إلى أنّه "استهدف تجمعًا لقوات جيش العدوّ الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيّرة إنقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة".‏