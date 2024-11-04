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لبنان

بعد تحذيره لإسرائيل... إليكم ما قصفه "حزب الله" اليوم بالصواريخ

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:20
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، تمّ قصف مستوطنة يسود هامعلاه بصلية ‏صاروخية".‏
 
 
كما أشار "الحزب" في بيان آخر، إلى أنّه "استهدف تجمعًا لقوات جيش العدوّ الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيّرة إنقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة".‏
 
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