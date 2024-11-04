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لبنان

بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:34
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أفادت غرفة التحكم المروري عن إنقلاب شاحنة على طريق بحمدون باتجاه عاليه.
 
 
وأسارت إلى أنّ دراجاً من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة.
 
 
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بحمدون

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