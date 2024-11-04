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لبنان

هجوم جوي جديد لـ"الحزب".. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:00
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة.‏

وفي بيان آخر أعلن حزب الله أنّه ‏استهدف مساء أمس الأحد تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة ايفن مناحم بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة.
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