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لبنان

بالأسماء... فقدان الإتّصال بـ4 أشخاص في بلدة ميس الجبل

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:03
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ناشد أهالي ميس الجبل المعنيين للكشف عن مصير 4 أشخاص من أبناء البلدة، بعد فقدان الإتّصال بهم منذ 2 تشرين الاول.
والمفقودون هم:
- محمد عبدالله شرتوني
- نمر حمادي 
- صباح سعيد رزق 
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- حسن موسى قبلان
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ميس الجبل

مفقودون

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