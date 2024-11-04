اجتماع لتقييم سير العمل في مطار بيروت وسط العدوان الإسرائيلي

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وكان تقييم لسير العمل في المطار خلال الاسابيع الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتسيير رحلات الركاب والشحن.



واتخذت إجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في المطار في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان. ترأس وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعا ظهر اليوم، في قاعة الاجتماعات العامة في المديرية العامة للطيران المدني في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورؤساء بعض المصالح في المديرية ومدراء الشركات المنضوية ضمن شركة "طيران الشرق الاوسط" وضباط من جهاز أمن المطار وممثل عن مصلحة جمارك المطار.وكان تقييم لسير العمل في المطار خلال الاسابيع الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتسيير رحلات الركاب والشحن.واتخذت إجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في المطار في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.

من جهته، كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية على حسابه على منصة "اكس" :"تم الاجتماع في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع المعنيين لتقييم سير العمل في المطار فيما يتعلق بتسيير رحلات الركاب والشحن، وتم اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية لضمان حسن سير العمل في هذا المرفق مع استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)