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لبنان

على علو منخفض جدّاً... طائرة إسرائيليّة تُحلّق فوق الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:18
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‏تُحلّق طائرة إستطلاع إسرائيليّة بشكل دائري فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض جدّاً.
 
 
 
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