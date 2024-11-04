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لبنان

شهيدان و5 جرحى في غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة حبوش

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:26
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة على بلدة حبوش في جنوب لبنان.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد شخصان وأُصيب 5 بجروحٍ.
 
 
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