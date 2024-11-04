خريس: لبنان ابدى وادلى ما لديه أمام هوكشتاين

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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، في خلال جولة تفقدية لعدد من البلدات الجنوبية، بخاصة التي تتعرض للقصف اليومي، "ان العدو الإسرائيلي يحاول ان يجعل من بعض القرى مناطق محروقة لا سبيل للعيش فيها حتى بعد نهاية الحرب والاعتداءات وان الكيان الغاصب سجله حافل بالمجازر"، وان ما يقوم به اليوم هو في عهدة المجتمع الدولي واصدقاء لبنان".واضاف: "هذه القرى والبلدات الجنوبية المجاهدة التي تتحدى الالة الاسرائيلية ايمانا منها بأن هذه الارض التي ارتوت بدماء الشهداء وعرق المجاهدين ستكون الدرع الحامي للمقاومين" .واكد النائب خريس "ان لبنان ابدى وادلى ما لديه امام المبعوث الدولي هوكشتاين اننا نريد تنفيذ القرار الاممي 1701 ونريد ان يكون الجيش حامي الحدود وحافظ الامن والاستقرار وان وجود "اليونفيل" ضمانة دولية لتنفيذ القرار الدولي". (الوكالة الوطنية للإعلام)