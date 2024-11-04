إجلاء أبناء الجالية الكونغولية في لبنان إلى بلادهم

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أعلنت القنصلية الكونغولية في لبنان، بقيادة القنصل حسن يحفوفي، عن إتمام كافة التدابير الإدارية واللوجستية اللازمة لإجلاء أبناء الجالية الكونغولية الراغبين في العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية فيليكس تشيسكيدي، وبالتنسيق مع وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا واجنر، وسفارة الكونغو في مصر ممثلة بالسفير كاسونغو موسينغا، مع تسهيلات من الأمن العام اللبناني.وسيتم تنظيم تجمع للمسجلين من أبناء الجالية في حرم القنصلية في الحازمية يوم الخميس، الموافق 7 تشرين الثاني، من الساعة 12 ظهرًا حتى الثانية والنصف بعد الظهر كحد أقصى. وبعد ذلك، ستنطلق الحافلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، استعدادًا للإقلاع إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. (الوكالة الوطنية للإعلام)