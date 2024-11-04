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لبنان

لإخلاء المدارس.. العمل على فتح مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:59
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 أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه "بناءً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يسعى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعاون مع جمعية بنين على تجهيز مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية وفق قاعدة بيانات إحصائية تم اعدادها مسبقاً لنقل النازحين المتواجدين في الأماكن والمدارس الخاصة في محافظة مدينة بيروت الى هذا المركز. على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة وبعد الانتهاء من عمليات التأهيل ليكون مركزاً مؤهلاً لاستقبال تلك العائلات".
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