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لبنان

عطل مفاجئ في شبكة ري صيدا - جزين أدى إلى قطع المياه عن بلدات متعددة

Lebanon 24
04-11-2024 | 10:54
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن "حصول عطل مفاجئ في  شبكة الري الرئيسية لمشروع ري صيدا - جزين، في النقطة الواقعة وسط طريق عام صيدا - جزين؛ في بلدة لبعا، وسيتم قطع مياه الري بعد ظهر اليوم الإثنين الواقع فيه 4 تشرين الثاني من بلدة كفرفالوس و ستباشر فرق الصيانة ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الواقع فيه5  تشرين الثاني الحالي بأعمال الحفر لتحديد مكان العطل و نوعه ليصار الى تأمين القطع المطلوبة لإصلاحه".
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واوضحت المصلحة ان "البلدات التي سيشملها قطع مياه الري هي: مراح الحباس، كرخا، لبعا، عين المير جزئياً، شواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، القرقشية - القريّة، الصالحية، مجدليون وعبرا. 
 
وطلبت" من السائقين نظراً لوجود العطل في وسط الطريق العام، أخذ الحيطة و التروي أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم و السلامة العامة لحين الإنتهاء  إصلاح العطل وإعادة تزفيت الطريق".
 
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