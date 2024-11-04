Advertisement

لبنان

مولوي استقبل وفدا من الجمعيات والفاعليات البيروتية

Lebanon 24
04-11-2024 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1273193-638663401571898968.png
Doc-P-1273193-638663401571898968.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وفدا من الجمعيات والفاعليات البيروتية برئاسة رئيس جمعية "بيروت للتنمية الاجتماعية" أحمد هاشمية.

وخلال الاجتماع، تم البحث في واقع بيروت لجهة حال النزوح التي تعيشها وضرورة معالجتها على نحو جدي، خصوصا المسائل الأمنية والخدماتية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2024-11-04
12:17 | 2024-11-04
12:09 | 2024-11-04
12:00 | 2024-11-04
11:49 | 2024-11-04
11:25 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24