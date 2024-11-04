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لبنان
مولوي استقبل وفدا من الجمعيات والفاعليات البيروتية
Lebanon 24
04-11-2024
|
10:59
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استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وفدا من الجمعيات والفاعليات البيروتية برئاسة رئيس جمعية "بيروت للتنمية الاجتماعية" أحمد هاشمية.
وخلال الاجتماع، تم البحث في واقع بيروت لجهة حال النزوح التي تعيشها وضرورة معالجتها على نحو جدي، خصوصا المسائل الأمنية والخدماتية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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