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لبنان
إرتفاع عدد شهداء العدوان على لبنان.. حصيلة جديدة من "الصحة"
Lebanon 24
04-11-2024
|
12:17
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيليّ على لبنان إلى 3002 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الجرحى ازداد ليبلغ 13492 جريحاً.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء يوم أمس هي 16 شهيداً و 90 جريحاً.
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