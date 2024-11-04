Advertisement

لبنان

إرتفاع عدد شهداء العدوان على لبنان.. حصيلة جديدة من "الصحة"

Lebanon 24
04-11-2024 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1273228-638663448533355364.jpeg
Doc-P-1273228-638663448533355364.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيليّ على لبنان إلى 3002 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الجرحى ازداد ليبلغ 13492 جريحاً.
 
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء يوم أمس هي 16 شهيداً و 90 جريحاً. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
من لبنان.. قصفٌ يطال "قاعدة عسكرية إسرائيلية"!
lebanon 24
04/11/2024 21:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان
lebanon 24
04/11/2024 21:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان
lebanon 24
04/11/2024 21:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 90 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح
lebanon 24
04/11/2024 21:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:51 | 2024-11-04
14:42 | 2024-11-04
14:17 | 2024-11-04
14:13 | 2024-11-04
14:00 | 2024-11-04
13:54 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24