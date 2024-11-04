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لبنان

غارات جديدة وخرقٌ لجدار الصوت.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

Lebanon 24
04-11-2024 | 12:24
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أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عبا - جنوب لبنان، اليوم الإثنين، عن استشهاد الموظف في المحكمة الجعفرية الشرعية في النبطيّة السيد محمد خليل ترحيني.
كذلك، تحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إصابة عددٍ من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة معروب، مشيرة إلى أن القصف طال أيضاً أطراف بلدة جبال البطم.
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وخلال ساعات المساء، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بواسطة صاروخ موجّه، سيارة في بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل.
أيضاً، خرقت طائرات إسرائيلية جدار الصوت فوق عددٍ من المناطق اللبنانية لاسيما فوق صور وإقليم الخروب.
 
 
 
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