تحدّد الموعد.. متى سيعود هوكشتاين إلى الشرق الأوسط؟

ذكرت معلومات صحفية إنّ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين سيتوجه إلى الشرق الأوسط مُجدداً خلال الأسبوع المقبل.

وقبل أيام، وصل هوكشتاين ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى إسرائيل لبحث ملف الهدنة بين لبنان وإسرائيل، إلا أن الزيارة آنذاك لم تُسفر عن نتائج إيجابية ما دفع بهوكشتاين للعودة إلى الولايات المتحدة.