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لبنان

منذ مساء الأحد وحتى الآن.. هذا ما نفّذه عناصر الدفاع المدني من مهمات

Lebanon 24
04-11-2024 | 14:51
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مساء اليوم، عن مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس الأحد وحتى الساعة من مساء اليوم الاثنين  ٠٤-١١-٢٠٢٤.
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وجاء في نشرة مهماتها مساء اليوم:

* محافظة النبطية :

- نقل جرحين إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية  جراء غارة من طائرات العدو الاسرائيلي على بلدة حبوش.

- اخماد حريق منزل مؤلف من طابقين في الشرقية جراء غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

* محافظة الجنوب :

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلين في بلدة محرونه دون تسجيل وقوع اصابات.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منطقة جويا، ليل أمس، دون تسجيل وقوع اصابات.

* محافظة البقاع :

 قضاء البقاع الغربي :

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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