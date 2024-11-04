ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ هناك تقديرات في إسرائيل تفيد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان خلال أسبوع ونصف الأسبوع إلى أسبوعين، مشيرة إلى أنه من أجل حصول ذلك، فإن هناك حاجة لاتخاذ القرارات في القدس.

Advertisement

وقالت الصحيفة إنه في الطريق إلى التسوية، تم إحراز تقدّم في المحادثات خصوصاً في ما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الإتفاق، والتي ستضمن لإسرائيل حرية العمل العسكري في جنوب لبنان في حال فشل تطبيق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مُطلعة إنّ فهم مسار التسوية المرتبطة بلبنان سيتضح بعد الانتخابات الأميركية التي ستُجرى يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرة إلى أن ما سيجري هو أن الضغط على إسرائيل سيزداد للسعي إلى إنهاء الحرب.