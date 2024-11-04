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لبنان

عاجلٌ من الجنوب.. إسرائيل تستهدف محيط مركزٍ للجيش وسقوط جرحى!

Lebanon 24
04-11-2024 | 15:29
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم الإثنين، محيط مركز تابع للواء الخامس في الجيش اللبناني في بلدة الطيري - جنوب لبنان.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الغارة أسفرت عن إصابة 4 جنود بجروح.
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