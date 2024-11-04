عاجلٌ من الجنوب.. إسرائيل تستهدف محيط مركزٍ للجيش وسقوط جرحى!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم الإثنين، محيط مركز تابع للواء الخامس في الجيش اللبناني في بلدة الطيري - جنوب لبنان.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الغارة أسفرت عن إصابة 4 جنود بجروح.