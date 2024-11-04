من وزارة الصحة.. تقريرٌ يكشف حجم المساعدات المقدمة للنازحين

نشرت وزارة الصحة العامة، التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه إلى المواطنين النازحين.



وذكرت الوزارة أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في خدمة المواطنين النازحين بات 239، في حين أن العيادات والفرق النقالة هو 245.

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كذلك، بلغ عدد مراكز الإيواء التي تمت زيارتها 734، فيما ذكرت الوزارة أن عدد المواطنين النازحين الذين تلقوا المعاينات في مراكز الرعاية الصحية الأولية - الوحدات المتنقلة قد بلغ 107718.

وأوضح تقرير الوزارة أن المواطنين النازحين الذين تلقوا الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية - الوحدات المتنقلة بلغ 76333، بينما بلغ عدد عبوات حليب الأطفال الموزعة 29924.