Advertisement

لبنان

من وزارة الصحة.. تقريرٌ يكشف حجم المساعدات المقدمة للنازحين

Lebanon 24
04-11-2024 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1273332-638663599591087912.jpg
Doc-P-1273332-638663599591087912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وزارة الصحة العامة، التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه إلى المواطنين النازحين.

وذكرت الوزارة أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في خدمة المواطنين النازحين بات 239، في حين أن العيادات والفرق النقالة هو 245.
Advertisement
كذلك، بلغ عدد مراكز الإيواء التي تمت زيارتها 734، فيما ذكرت الوزارة أن عدد المواطنين النازحين الذين تلقوا المعاينات في مراكز الرعاية الصحية الأولية - الوحدات المتنقلة قد بلغ 107718.
وأوضح تقرير الوزارة أن المواطنين النازحين الذين تلقوا الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية - الوحدات المتنقلة بلغ 76333، بينما بلغ عدد عبوات حليب الأطفال الموزعة 29924.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2024-11-04
17:17 | 2024-11-04
16:56 | 2024-11-04
16:18 | 2024-11-04
16:04 | 2024-11-04
15:39 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24