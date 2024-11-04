نقل النازحين السوريين إلى مخيمات في البقاع وعكار

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كتب عباس صباغ في" النهار": أخلت القوى الأمنية خيم النازحين في البيال و"الزيتونة باي" بعد أسابيع على معاناة هؤلاء في وسط بيروت، ولكن لا تزال بعض الخيم لنازحين سوريين في ساحة الشهداء. وماذا يقول وزير الداخلية عن الأمر؟منذ اشتداد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب، فضل عدد من أبناء البلدات الجنوبية النزوح إلى مدن الساحل والضاحية الجنوبية لبيروت التي لم تكن تتعرض للغارات الإسرائيلية قبل شهر أيلول، ما خلا غارة على منطقة حارة حريك نهاية تموز الفائت.ووجد عدد من النازحين في الضاحية مكاناً موقتاً إلى حين استقرار الأوضاع ومن ثم العودة إلى الجنوب. واتخذت القوى الأمنية قراراً بإزالة الخيم من منطقةالبيال و"الزيتونة باي" ونقل النازحين إلى مركز في الكرنتينا وفق ما يؤكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لـ"النهار". ويوضح أن المركز الذي نقلوا إليه هو مركز فلورا (المسلخ سابقاُ) في الكرنتينا. أما بالنسبة إلى النازحين السوريين في وسط بيروت في ساحة الشهداء، فإن قرار نقلهم اتخذ، وتم التواصل مع مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بهدف المساعدة، وهناك أيضاً نازحون من "مكتومي القيد والعرب الرحل"، وهؤلاء لم تحدد لهم بعد أماكن لينتقلوا إليها. ويقول بعض متابعي ملف النزوح إن هناك إشكالية في التعامل مع بعض النازحين، وبعضهم خرج من مناطق آمنة ومنهم من كان يقيم في خيم، وبالتالي يجب الانتظار لإيجاد أماكن لهم. لكن وزير الداخلية يؤكد بعد سلسلة اتصالات ومتابعات أنه "تم الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نقل النازحين السوريين إلى المخيمات الموجودة أساساً في محافظتي البقاع وعكار، علماً أنها آمنة".عند هذا الحد، رسمت معالم نقل النازحين اللبنانيين إلى مركز إيواء في الكرنتينا. وفي انتظار مباشرة مفوضية اللاجئين نقل النازحين السوريين من وسط بيروت ولا سيما من ساحة الشهداء، يكتمل إخلاء الخيم في العاصمة.