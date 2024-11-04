بصليةٍ صاروخية... حزب الله استهدف ‏تجمعًا لقوات العدو

أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه استهدف عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء ‏تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

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