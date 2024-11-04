24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بصليةٍ صاروخية... حزب الله استهدف تجمعًا لقوات العدو
Lebanon 24
04-11-2024
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه استهدف عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ثكنة دوفيف... "حزب الله" استهدف تجمعًا لقوات العدو
Lebanon 24
في ثكنة دوفيف... "حزب الله" استهدف تجمعًا لقوات العدو
05/11/2024 10:18:05
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية
05/11/2024 10:18:05
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا للمرة الرابعة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا للمرة الرابعة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية
05/11/2024 10:18:05
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية
05/11/2024 10:18:05
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بصليةٍ
صاروخية...
استهدف
تجمعًا
لقوات
العدو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
03:51 | 2024-11-04
04/11/2024 03:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا توأمها نسخة منها!
09:21 | 2024-11-04
04/11/2024 09:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه
Lebanon 24
بالصورة... شاهدوا ما حصل على طريق بحمدون - عاليه
08:34 | 2024-11-04
04/11/2024 08:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
08:35 | 2024-11-04
04/11/2024 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
08:01 | 2024-11-04
04/11/2024 08:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-11-05
المشهد التربوي في ظلّ الحرب.. قمة التناقض والضياع والاصرار
03:15 | 2024-11-05
"نداء الوطن" بحلّة جديدة الاثنين
03:13 | 2024-11-05
تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب: لا تعودوا
03:04 | 2024-11-05
الأبيض تسلم في المطار مساعدات طبية روسية: تأتي في الوقت المناسب
03:00 | 2024-11-05
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
02:55 | 2024-11-05
في ثكنة دوفيف... "حزب الله" استهدف تجمعًا لقوات العدو
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
05/11/2024 10:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24