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لبنان

بصليةٍ صاروخية... حزب الله استهدف ‏تجمعًا لقوات العدو

Lebanon 24
04-11-2024 | 23:26
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أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه استهدف عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء ‏تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.
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