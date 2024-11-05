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لبنان

"نداء الوطن" بحلّة جديدة الاثنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2024 | 03:15
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تتكثف الاستعدادات لمعاودة اصدار صحيفة "نداء الوطن" بحلة جديدة الاثنين المقبل 11 الجاري، من مقرها في مبنى تلفزيون الMTV في النقاش. وقد تمت الاستعانة بعدد من الصحافيين الذين عملوا في الصحيفة سابقا، ويتولى رئاسة التحرير الزميل امجد اسكندر.
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المصدر: لبنان 24
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