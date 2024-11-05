غارة اسرائيلية استهدفت بلدة تول... اليكم آخر المستجدات جنوبًا

شنّ الطيران الحربي المعادي قرابة الحادية عشرة وعشر دقائق، غارة على بلدة تول، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

واستهدف الطيران الحربي المعادي بلدة كفرجوز.

Advertisement

ونفذ العدو الاسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس.



كما أغار الطيران الحربي مستهدفا منزلا في بلدة جويا.

واستهدف القصف المدفعي المعادي، صباح اليوم، حي المسلخ ووادي العصافير في بلدة الخيام.

وأفادت مندوبة "لبنان24" عن انطلاق عملية رفع الانقاض للبحث عن جثامين مفقودين في وطى الخيام.

وتم انتشال جثتي شهيدين من بلدة معروب، قضيا جراء غارة استهدفت البلدة فجر امس.

ونفّذ الطيران الحربي المعادي غارات وهمية فوق صور وقرى القضاء، على علو منخفض.



ترافق ذلك، مع تحليق لطائرات الاستطلاع التي جابت اجواء صور ومحيطها.

واستهدفت مسيّرة معادية قرابة العاشرة والربع، بصاروخ موجّه بلدة الكفور، في قضاء النبطية.

كما استهدف العدو الاسرائيلي فجرًا بلدة الشهابية ,أدى ذلك الى تدمير حارة كاملة.

وشنّ الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة صباحا، غارة على منزل لآل فقيه، في بلدة كفرتبنيت ما أدى الى تدميره.

الى ذلك، استهدفت الغارات الاسرائيلية بلدتي عربصاليم والخرايب جنوب لبنان.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، انه في جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحلتا وكفرحمام والهبارية تشهد بعض المرتفعات تحركات لقوات المشاة وآليات العدو في اتجاه مرتفع السدانة وبوابة شبعا، وتتعرض هذه التحركات للاستهداف بالصليات الصاروخية، فيما تبقى المناطق الحرجية في شبعا وكفرشوبا عرضة للقصف المدفعي والغارات الجوية بين الحين والآخر.

وشنّ الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة الا ربعا، غارة على بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل.

وأغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة الخرايب.

كما أغار الطيران الحربي المعادي قرابة منتصف الليل، على المنطقة الواقعة بين بلدتي القصيبة وصير الغربية.

وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور عن موجة جديدة من الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل استمرت حتى الصباح اذ اغار الطيران الحربي على مبنى في بلدة معروب ما ادى الى تدميره ووقوع اصابات واضرار وتعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي على البحث عن مفقودين حتى صباح اليوم.



وكان الطيران الحربي أغار ليلا على مدينة بنت جبيل مستهدفا السوق الشعبي للمدينة ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والمحال التجارية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي لاطراف المدينة واطراف بلدتي مارون ويارون.



كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية في بلدة حاريص ما ادى الى سقوط شهيد ثم تلتها غارة على مسجد البلدة ما أدى الى تدميره .



واصيب بعد منتصف الليل عدد من الاهالي بجروح متوسطة من جراء استهداف الطيران المسير لبلدة الطيري الجنوبية ، وتم نقلهم إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة .



وفي بلدة ديركيفا ادت الغارة الى سقوط شهيدين واصابة عدد من الجرحى. واستهدف الطيران الحربي بلدات: البازورية، صريفا، باريش، كفرا وياطر .



وفي محاولة تسلل للعدو الاسرائيلي من ناحية بلدة رميش منطقة "خانوق الكسارة" تصدت له المقاومة ، استمر الاشتباك حتى فجر اليوم ما اجبر القوات الاسرائيلية المعادية على الانكفاء بعد تكبدها خسائر كبيرة.



بدورها نفذت المقاومة الاسلامية ليلًا وحتى صباح اليوم اكثر من خمسين عملية عسكرية هجومية و دفاعية كبدت خلالها العدو الإسرائيلي خسائر بالارواح والاليات.



اما فرق الدفاع المدني فما زالت تعمل منذ الليل على ازالة الركام والحجارة من الطرق في بلدات: معروب ، القليلة، العباسية وغيرها من البلدات التي تتعرض للقصف المعادي.



اشارة الى ان الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي حلق حتى الصباح فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، كما تعرضت فجرا قرى القطاع الغربي لنيران رشاشات معادية استهدفت الاحراج المتاخمة للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.