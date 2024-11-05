"التوحيد العربي" نفى خبر توقيف وهاب في ألمانيا

Advertisement

أوضحت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، ان "أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر خبرا عن توقيف السلطات الالمانية رئيس الحزب وئام وهاب، واكدت ان "الخبر من نسج الخيال ولا صحة له بتاتا، وهو يدخل في سياق النفاق السياسي والفبركة الاعلامية التي تمارسها المعارضة السورية".